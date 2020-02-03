Ректор Военмеха рассказал, почему путешествия на Марс пока невозможны

В ближайшем будущем стоит рассматривать только полеты на Луну.

Ректор Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Д. Ф. Устинова Константин Иванов рассказал о тенденциях в космической отрасли. Сегодня вузу исполняется 90 лет.

Иван отметил, что университет специально не готовит космонавтов, однако среди его выпускников много выдающихся специалистов – Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Иван Вагнер и Андрей Борисенко, передал "Петербургский дневник".

Говоря о космическом пространстве, можно смело сказать, что его освоение в ближайшие годы продолжит набирать обороты. Большая часть исследований, приводящихся в космосе, пока проходит в ограниченном секторе. Достаточно орбит, которые используются для спутников связи и слежения. Константин Иванов.

Ректор Военмеха уверен, что в области спутникостроения Россия не отстает от ведущих мировых держав. У вуза есть несколько кафедр, которые готовят специалистов по работе со спутниками. Учреждение сотрудничает с предприятием "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" в Красноярске. Оно занимается созданием и производством системы "Глонасс" и большинства российских спутников на орбите.

Ракетостроение и стартовое оборудование космодромов постоянно модернизируются. Что же касается полетов на Луну и Марс, такая работа тоже ведется, но реально в ближайшем будущем стоит рассматривать только Луну.

По словам ученого, с Марсом есть технические проблемы. Человек, который отправился туда, не выживет. Нужно менять систему защиты космического аппарата, который отправится на "Красную планету". К пилотируемому полету пока никто не готов.

Ректор отметил, что сейчас растет спрос на космических инженеров. И такие организации, как Роскосмосом, открывают все больше рабочих мест.

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