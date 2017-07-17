VK FEST: В Питере прошел самый грандиозный фестиваль этого лета

В минувший выходные на берегу Финского залива состоялся самый масштабный фестиваль этого лета - "Вконтакте". Тысячи гостей пришли в Парк 300-летия Санкт-Петербурга, чтобы насладиться музыкой, едой и пообщаться со звездами. Корреспонденты Piter.TV побывали на грандиозном мероприятии и подготовили свой обзор.

На выходных, 15 и 16 июля, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялся самый масштабный фестиваль этого лета - "Вконтакте". Почти 20 тематических зон и 350 интерактивных площадок не позволили заскучать гостям мероприятия. На трех музыкальных сценах фестиваля выступали такие звезды российской эстрады, как Би-2, Макс Корж, Noize MC, L'One, Нейромонах Феофан и многие другие.

На площадке телеканала ТНТ можно было сняться в рекламе, а также поучаствовать в различных мастер-классах. Так, например, десятки гостей выучили зажигательные танцы вместе с участниками проекта "Танцы на ТНТ". Кроме того, в течение двух дней на сцене выступали артисты "Comedy Club" и "Stand UP".

В лектории можно было пообщаться со знаменитым российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым, а в зоне блоггинга насладиться выступлением Ольги Бузовой и поболтать со звездами YouTube'а.

Также на VK FEST'е можно было сыграть в волейбол с представителями новой петербургской команды "Зенит", поучаствовать в гонке героев и получить дельные советы по фитнесу.

Впрочем, для тех, кто предпочитает более спокойный образ жизни, были организованы несколько зон отдыха с мягкими подушками и фильмами на большом экране. Так в шатре, посвященном "Игре престолов", поклонники могли насладиться эпизодами сериала, а также сделать невероятные фотографии на железном троне в обнимку с Джоном Сноу.

Одним словом, выходные на берегу Финского залива прошли с пользой по девизом отличного настроения.

Анастасия Усцова, Леся Сапожникова, Ксения Крохина

Видео: Piter.TV

Фото: Ксения Крохина