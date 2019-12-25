В VK Fest-2022 примут участие более 35 блогеров

Заявки на участие еще принимаются.

23 и 24 июля в Петербурге пройдет VK Fest. Площадкой традиционно станет Парк 300-летия. Помимо артистов в фестивале будут участвовать блогеры. Организаторы рассказали, кого именно можно будет увидеть и пообщаться в дни проведения мероприятия.

В зоне "Блогеры" жители и гости города встретят AKMAL", Алексей Столяров, Анастасия Кош, Анна Толстова, BITTUEV, Karna.val, Василиса Кедрова, Виталий Сидельников, Germanglas, Golysheva, DAVA, Дан Подлецкий, Даник, ЕГОР ШИП, Егорик, ERSHOV, XTV, KARA KROSS, Катя Адушкина, Коннор Чек, Лиза Анохина, Лина Подлужная, Лукьянова, Макс Брандт, Милана Хаметова, Mosqvin, Некоглай, Никита Нагорный, Раиль Арсланов, Самира Мустафаева, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса, Супер Стас, tenderlybae, Xolidayboy, Эвелина Lyna Com, Юля Гаврилина, Яна Зенина и другие популярные интернет-герои. Те, кто хочет участвовать в фестивале в качестве блогера, еще могут подать свою заявку на аккредитацию.

Список артистов был объявлен ранее.

Организаторы сообщили о том, что билеты на VK Fest 2020 и 2021, которые были отменены, действительны в этом году.

Фото: Piter.tv