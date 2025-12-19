После концерта Вани Дмитриенко на Арсенальной набережной зрителям вызвали скорую помощь

Когда зрители попытались покинуть помещение, они столкнулись с серьезной проблемой у гардероба, превратившейся в настоящую давку.

Концерт Вани Дмитриенко, прошедший вечером 3 января на Арсенальной набережной в Петербурге, запомнился зрителям не только музыкой, но и последующим хаосом, возникшим после выступления. Когда зрители попытались покинуть помещение, они столкнулись с серьезной проблемой у гардероба, превратившейся в настоящую давку. Одна из зрительниц рассказала 78.ru, что ситуация вскоре стала неконтролируемой.

Огромная очередь выстроилась в холле, посетители громко возмущались и настаивали на возвращении верхней одежды. Персонал гардероба оказался перегруженным количеством желающих забрать пальто и куртки, а отсутствие четкого управления потоками привело к неразберихе с выдачей вещей. Некоторым даже вручили чужую одежду, что усилило недовольство толпы.

Девушка добавила, что хотя раньше была на многих мероприятиях, подобное массовое замешательство увидела впервые. Люди ждали возвращения вещей почти 2 часа, атмосфера становилась напряженной, а некоторые начали жаловаться на плохое самочувствие. Были вызваны медицинские службы, нескольким участникам пришлось оказывать экстренную помощь, кого-то выводили из помещения практически на руках.

Только после того, как администраторы решили пускать в гардероб одновременно лишь двух человек, а остальные сами находили свои вешалки, паника начала утихать. Несмотря на усилия сотрудников, общее впечатление вечера оказалось безнадежно испорчено. Сам артист и представители организаторов предпочли воздержаться от комментариев по произошедшему инциденту.

