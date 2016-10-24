РЖД будет выявлять свалки вдоль железнодорожных путей под Петербургом с помощью ИИ

В дальнейшем разработчики намерены расширить применение этой технологии для постоянного мониторинга состояния зеленых зон вдоль железнодорожных линий.

ОАО "РЖД" начало экспериментальное использование новейшей дистанционной системы мониторинга полосы отвода на участке железной дороги между Петербургом и Невской Дубровкой. Для этого оборудовали электричку специальной камерой с технологией компьютерного зрения, способной отслеживать наличие нелегальных свалок прямо во время следования поезда.

Система оснащена искусственным интеллектом, который быстро анализирует поступающие кадры, определяя местонахождение мусора путем сравнения с заранее загруженными примерами. Полученная информация вместе с точными координатами моментально поступает на внутренний портал РЖД, обеспечивая быструю реакцию на обнаруженные нарушения.

В дальнейшем разработчики намерены расширить применение этой технологии для постоянного мониторинга состояния зеленых зон вдоль железнодорожных линий. Такое решение поможет сократить издержки на проведение регулярных наземных проверок и обеспечить более точное ведение экологического надзора.

Ранее стало известно, что чаще всего забывали пассажиры пригородных поездов Петербурга в прошлом году.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"