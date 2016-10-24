РЖД будет выявлять свалки вдоль железнодорожных путей под Петербургом с помощью ИИ

ОАО "РЖД" начало экспериментальное использование новейшей дистанционной системы мониторинга полосы отвода на участке железной дороги между Петербургом и Невской Дубровкой. Для этого оборудовали электричку специальной камерой с технологией компьютерного зрения, способной отслеживать наличие нелегальных свалок прямо во время следования поезда.
Система оснащена искусственным интеллектом, который быстро анализирует поступающие кадры, определяя местонахождение мусора путем сравнения с заранее загруженными примерами. Полученная информация вместе с точными координатами моментально поступает на внутренний портал РЖД, обеспечивая быструю реакцию на обнаруженные нарушения.
В дальнейшем разработчики намерены расширить применение этой технологии для постоянного мониторинга состояния зеленых зон вдоль железнодорожных линий. Такое решение поможет сократить издержки на проведение регулярных наземных проверок и обеспечить более точное ведение экологического надзора.
Ранее стало известно, что чаще всего забывали пассажиры пригородных поездов Петербурга в прошлом году.
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все