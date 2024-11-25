В Ленобласти выявили фиктивный брак с мигрантом

На основании брака он получил вид на жительство в РФ.

В Гатчинском районе Ленинградской области выявлен очередной фиктивный брак между местной жительницей и мигрантом. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и 47 региону.

Установлено, что брак был заключен в январе 2021 года между 38-летней женщиной и гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Тогда к женщине обратились двое выходцев из стран ближнего зарубежья с предложением за небольшое вознаграждение помочь их соотечественнику легализоваться на территории России, на что она согласилась. Брак между иностранцем и жительницей Гатчины был заключен, а новоиспеченный "супруг" женщины в дальнейшем смог получить вид на жительство в РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигуранты доставлены в следственные органы. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Ранее петербурженка заключила брак с иностранцем за 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv