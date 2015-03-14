В Центральном районе разбираются с завалами мусора после майских праздников

В администрации рассказали, кто в этом виноват.

Жители Центрального района начали массово жаловаться на несвоевременный вывоз мусора в период майских праздников. По информации врио главы района Елены Федоровой, за ночь значительный объем ТКО был вывезен.

В ночь с 3 на 4 мая сотрудники администрации и Жилищного агентства проверили около 100 адресов, вывезли мусор и привели в порядок площадки. К некоторым дворам доступ так и не был обеспечен ЖКС и управляющей компанией "Евро Сити". Работы по этим адресам пообещали продолжить сегодня.

Как оказалось, с 1 мая управляющая компания ЖКС №2 прекратила вывозить на улицу мусорные контейнеры, расположенные на внутриквартальной территории в границах земель общего пользования.

Выкатывать контейнеры необходимо для последующего вывоза мусора специализированной техникой. администрация Центрального района.

Перевозчик не сразу передал ключи от ворот, чтобы можно было получить доступ к контейнерным площадкам.

Жителей района попросили оставлять жалобы по номеру 272-11-44.

Фото: ВКонтакте / Катерина Шумилова, Центральный район Санкт-Петербурга