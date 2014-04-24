Вывески интим-магазинов предложили убрать с улиц Петербурга

Вместе с тем, статья 9 Федерального закона "О защите прав потребителей" предусматривает обязательное наличие вывесок с указанием наименования, адреса и режима работы каждого торгового предприятия.

Молодежный парламент Петербурга выступил с инициативой ограничить рекламу интимных игрушек и специализированных торговых точек для взрослых. Автор идеи Иван Скворцов уточнил spb.aif.ru, что речь идёт не только о рекламных щитах и вывесках, но и о навигационных указателях, а также мобильных объявлениях.

В парламенте считают недопустимым распространение информации о товарах интимного назначения и прочих продуктах эротического содержания на улицах города, который славится своими культурными традициями. Скворцов заявил, что у молодых депутатов есть чёткое представление о том, какой должна быть данная норма, теперь остаётся дождаться решения властей о принятии или отклонении предложения.

Вместе с тем, статья 9 Федерального закона "О защите прав потребителей" предусматривает обязательное наличие вывесок с указанием наименования, адреса и режима работы каждого торгового предприятия. Следовательно, владельцы секс-шопов обязаны размещать такую информацию, следуя действующему законодательству.

Фото: Freepik

