Эксперт прокомментировал сотрудничество России и ФРГ по "Северному потоку-2"

Эксперты считают, что у ФРГ все же есть желание к сотрудничеству.

На прошлой неделе Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG о выведении "Северного потока-2" из-под норм третьей газовой директивы ЕС. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, что это значит.

Решение означает, что без привлечения сторонних поставщиков "Газпром" не сможет загрузить трубопровод более, чем на половину. Эксперты обратили внимание на то, что новость вышла тогда же, когда глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес призвал фласти ФРГ провести новый саммит ЕС-Россия. Саммита не было уже 7 лет.

Эксперты отмечают, что Германия хочет вести дела с Россией, но находится под давлением.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock