Названы витамины и минералы, которых катастрофически не хватает петербуржцам

В первую – это витамин D.

Врач-эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Надежда Фетисова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" перечислила витамины, в которых особенно нуждаются петербуржцы.

В первую – это витамин D. По словам специалиста, солнце в Северной столице не вырабатывает у нас в коже витамин D ни летом, ни зимой. Следом идёт витамин C. Он содержится в квашеной капусте, фруктах и овощах.

Третий витамин, который находится в дефиците – B12. Врач отметила, что это объясняется рядом причин – например, нехватка появляется у вегетарианцев, пациентов с проблемами ЖКТ.

Также для хорошего иммунитета необходимы не только витамины, но и минералы. Здесь петербуржцы нуждаются в цинке и железе, отметила специалист.

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