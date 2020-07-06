В поселке Бойково мужчина выстрелил в немецкую овчарку

Предварительно, собака проникла на участок стрелка, где были домашняя птица и малолетние дети.

Правоохранители Выборгского района проводят проверку по факту происшествия в поселке Бойково, в котором пострадало животное.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 29 октября в полицию обратился мужчина и заявил, что сосед выстрелил в его собаку из охотничьего ружья на территории частного домовладения. Предварительно, немецкая овчарка проникла на участок стрелка, где были домашняя птица и малолетние дети. Услышав крики, он ранил питомца выстрелом.

Оружие изъято, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)