Мужчина выстрелил соседке в живот в огороде под Тосно

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

В Тосненском районе Ленобласти произошло нападение с применением огнестрельного оружия. По данным 78.ru, местный житель открыл стрельбу на своем участке, ранив свою соседку.

Заявление в правоохранительные органы подал муж пострадавшей женщины. Прибывший на место полицейский патруль выявил подозреваемого — 57-летнего безработного мужчину, которого сразу задержали и отправили в следственный изолятор. За совершенное деяние против мужчины возбудили административное производство.

Пострадавшую женщину с проникающим ранением живота немедленно госпитализировали в Центральную районную больницу Тосно, где диагностировали состояние средней степени тяжести.

Против стрелявшего гражданина возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Известно, что ранее подозреваемый дважды привлекался к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что предпринимательница на Renault сбила школьницу на питбайке в Ленобласти.

Фото: Piter.TV