На проспекте Медиков появится новый бизнес-центр

Планируется, что здание будет шестиэтажным.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик здания на проспекте Медиков, 7Ж. Там появится новый бизнес-центр "Сенатор", узнал "Деловой Петербург".

Заявку на реконструкцию подал холдинг "Империя". Он приобрел объект у бывших совладельцев сети магазинов электроники "Кей". Площадь здания составит около 14,5 тысяч квадратных метров. Проект разрабатывало ООО "Бастион".

Здание будет полностью реконструировано в соответствии с требованиями к качественным бизнес-центрам класса А и оснащено высокотехнологичной инженерией. Офис в современном бизнес-центре премиум-класса в одном из самых престижных исторических районов города подчеркнет статус вашей компании и позволит сосредоточиться на основной деятельности. говорится на сайте "Сенатора".

Фото: сайт БЦ "Сенатор"