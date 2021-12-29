На проспекте Медиков появится новый бизнес-центр

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик здания на проспекте Медиков, 7Ж. Там появится новый бизнес-центр "Сенатор", узнал "Деловой Петербург".
Заявку на реконструкцию подал холдинг "Империя". Он приобрел объект у бывших совладельцев сети магазинов электроники "Кей". Площадь здания составит около 14,5 тысяч квадратных метров. Проект разрабатывало ООО "Бастион".
Здание будет полностью реконструировано в соответствии с требованиями к качественным бизнес-центрам класса А и оснащено высокотехнологичной инженерией. Офис в современном бизнес-центре премиум-класса в одном из самых престижных исторических районов города подчеркнет статус вашей компании и позволит сосредоточиться на основной деятельности.
говорится на сайте "Сенатора".
Фото: сайт БЦ "Сенатор"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все