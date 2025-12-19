Выставка, посвященная восстанию декабристов, заработала в Филармонии имени Шостаковича

В проекте поучаствовали Эрмитаж, усадьба Рождествено, а также Центральный исторический архив.

В Малом зале Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича заработала выставка "Звезда пленительного счастья" о восстании декабристов. Экспозиция знакомит с костюмами и реквизитом из одноименного фильма, историческими документами и партитурами, пишет 12 января телеканал "Санкт-Петербург".

В проекте поучаствовали Эрмитаж, усадьба Рождествено, а также Центральный исторический архив. Особое внимание уделяется стенду с бюстом Бетховена и его Девятой симфонии.

Он ее перепосвящает королю Прусскому Фридриху III, но ирония судьбы в том, что это тесть Николая I, так что мы шутим, что партитура не ушла из семьи. Она осталась все равно близкой. Михаил Алейников, историк и музыковед

Ранее мы рассказывали о том, что в новогодние каникулы "Царское Село" посетили свыше 115 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Филармонии имени Шостаковича