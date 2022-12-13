В Петербурге откроется выставка слепых художников "Прикосновение" с 16 мая

С 16 мая в Петербурге откроется выставка слепых художников "Прикосновение". Об этом сообщили в комитете по культуре города.
Увидеть работы авторов можно будет в медиацентре "Культура Петербурга". Мероприятие проходит в рамках проекта "Многомерность культуры".
Посетители познакомятся с рельефными картинами, которые можно будет потрогать. Художники изобразили Аничков мост, фонтан "Самсон", портик Нового Эрмитажа.
В экспозицию также войдут многоформатные альбомы о творчестве Василия Кандинского и Кузьмы Петрова-Водкина и тактильные пособия по русскому стилю в архитектуре и лучшим образцам живописи.
Пресс-служба комитета по культуре
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Фото: Телеграм / комитет по культуре
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