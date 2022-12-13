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В Петербурге откроется выставка слепых художников "Прикосновение" с 16 мая
Сегодня, 18:20
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В Петербурге откроется выставка слепых художников "Прикосновение" с 16 мая

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Увидеть работы авторов можно в медиацентре "Культура Петербурга".

С 16 мая в Петербурге откроется выставка слепых художников "Прикосновение". Об этом сообщили в комитете по культуре города.

Увидеть работы авторов можно будет в медиацентре "Культура Петербурга". Мероприятие проходит в рамках проекта "Многомерность культуры".

Посетители познакомятся с рельефными картинами, которые можно будет потрогать. Художники изобразили Аничков мост, фонтан "Самсон", портик Нового Эрмитажа.

В экспозицию также войдут многоформатные альбомы о творчестве Василия Кандинского и Кузьмы Петрова-Водкина и тактильные пособия по русскому стилю в архитектуре и лучшим образцам живописи.

Пресс-служба комитета по культуре

Ранее на Piter.tv: в особняке Румянцева откроется выставка "Следуй своей мечте!".

Фото: Телеграм / комитет по культуре

 

Теги: выставка прикосновение, выставка слепых художников, искусство, художники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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