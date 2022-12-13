В особняке Румянцева откроется выставка "Следуй своей мечте!"

Петербуржцам предлагают познакомиться с творчеством скульптора Владимира Петровичева.

В Петербурге откроется выставка "Следуй своей мечте!". На ней представят работы петербургского скульптора, мастера анималистики Владимира Петровичева. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Экспозицию можно будет посетить с 15 мая. Она находится в особняке Румянцева.

Самые известные работы скульптора горожане могут встретить на улицах Северной столицы. Так, "Кошка Василиса" живет на Малой Садовой улице, а "Зайчик, спасшийся от наводнения" на Заячьем острове.

Выставка работает до 16 июля.

Ранее на Piter.tv: фасады петербургских домов украсят праздничные инсталляции в честь "Зенита"-чемпиона РПЛ.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербург