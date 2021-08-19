То самое внутреннее "Ах": в Росфото открылась выставка фотографа Сергея Осьмачкина

Музейно–выставочный центр "Росфото" 18 августа открыл для всех желающих выставку фотоснимков самарского фотографа Сергея Осьмачкина "Проявление обыденности". Это первая персональная выставка фотографа в Петербурге.

Сергей Осьмачкин – один из представителей российских художников фотографии, определивших вектор развития фотографического искусства конца 1970 -х годов, в результате которого, оно было признано международной арт-сценой 1990-х годов. Был призером и победителем фотосалонов в США, Испании, Великобритании, Франции и ГДР. К 23 годам стал всесоюзной знаменитостью.

В ретроспективной экспозиции представлено 100 фотоснимков из цикла работ, открывающих для зрителя те события и детали повседневной жизни, на которые мы зачастую не обращаем внимания, либо, возможно, не хотим обращать. Краешек белого листа бумаги, порванный временем и бременем кроссовок, дико танцующие девушки в клубе с выразительно блестящими от радости глазами – все это лишь малая часть застывших в фотографии моментов жизни, которыми полна эта выставка.

Я ставил себе задачу снять в обычном то самое "Ах" внутреннее, которое иногда взгляд на вещи порождает, такое чувство. Иногда, знаете, луч солнца упал – "Ах" внутри. Казалось бы, что такого? Ничего особенного. Но, что-то зацепило. Это называется одним словом – жизнь. Сергей Осьмачкин, фотограф.

Автор экспозиции поделился с Piter.tv формулой успеха в искусстве фотографии.

Талант имеет место быть, но самое главное – строгость и отношение к своему творчеству, к себе: жесткий подход и очень тщательный отбор фотографий. Я считаю, что важно не много снимать, а именно четко отбирать то, что ты снял, не допускать визуального мусора.

Этот показ продолжает цикл персональных выставок, знакомящих жителей Северной столицы и гостей города с творчеством лучших российских фотографов второй половины XX – начала XXI века. Выставка будет открыта для всех желающих до 19 сентября.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv

Фото: Сергей Осьмачкин