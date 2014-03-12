Выставка "О Фотографии. Случайность. Сингулярность" будет доступна 20 ноября с 11:00. Экспозиция работает в музее "Росфото". Без возрастных ограничений.

Выставка объединяет более 120 работ из коллекции музея. В рамках экспозиции представлены фотографии известных авторов XIX-XXI веков – Константина Шапиро, Моисея Наппельбаума, Петра Оцупа, Игоря Савченко, Николая Гнисюка, Людмилы Федоренко. Кроме того, покажут любительские снимки.

Фотография, связанная напрямую с камерой, по словам философа Вилема Флюссера, – "технический образ". На выставке получится увидеть, как возможности, которые связаны с конструкцией камеры и развитием светочувствительных материалов, влияли объект кадра.

Фото: пресс-служба музея "Росфото"