В Ботаническом саду представили 200-летний сорт пионов

Выставка будет работать до 3 июля.

В Ботаническом саду БИН РАН открылась выставка пионов, на которой представлены самые разнообразные сорта цветов. Самому "взрослому" из них почти 200 лет, узнал телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказала ведущий агроном сада Александра Волчанская, он был выведен в 1924 году. Посетители увидят сорта отечественной и французской селекции.

Пионов много. Это десятки сортов. Ежедневно обновляется экспозиция, потому что температура стоит жаркая, пионы отцветают, зацветают более поздние сорта. Выставка получилась очень интересной, потому что представлено много гибридных сортов, которые раньше мы не могли выставить в силу более ранних потеплений. Александра Волчанская.

Выставка проходит благодаря фанатам цветов, которые выращивают их на своих приусадебных участках, а затем делятся срезочными экспонатами. Таких человек — 70.

Выставка пионов проходит с 25 июня по 3 июля.

Фото: Ботанический сад БИН РАН