В Петербурге заработала выставка с артефактами БАМа

В экспозиции представлены интерактивные панели с этапами модернизации, видеоинтервью с бамовцами и макеты инновационных инженерных решений.

В Музее железных дорог России в Петербурге 28 мая открылась выставка "Между прошлым и будущим. К 50-летию БАМа". Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Экспозиция рассказывает о строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМа) с 1974 по 1984 годы: от объявления БАМа Всесоюзной ударной стройкой до укладки "золотого звена". Гости выставки могут узнать о вкладе ленинградцев, первых комсомольцев и молодых строителей, которые "покорили сложные природные условия и внесли свой вклад в историю".

Особое внимание на выставке уделено героическим трудовым подвигам и самобытной культуре, сложившейся вокруг БАМа. Личные вещи, письма и одежда строителей расскажут о жизни тысяч людей, связавших свой путь с этой великой стройкой. Пресс-служба Музея железных дорог России

В экспозиции представлены интерактивные панели с этапами модернизации, видеоинтервью с бамовцами и макеты инновационных инженерных решений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге откроется выставка "Истории Летнего сада".

Фото: пресс-служба Музея железных дорог России