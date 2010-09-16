Посетители смогут погрузиться в атмосферу Всесоюзной ударной стройки.

Аллея Гостиного двора превратилась в площадку для фотовыставки к 50-летию БАМа. Здесь можно увидеть архивные снимки из коллекции ТАСС и новые, которые были сделаны сотрудниками РЖД. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Посетители смогут погрузиться в атмосферу Всесоюзной ударной стройки. Гости узнают, как развивался железнодорожный транспорт. Эффект полного погружения будет достигнут благодаря технологии дополненной реальности. QR-код на фото "оживит" снимки.

Отметим, что выставка приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Экспозиция будет открыта до 13 июля.

Ранее мы писали, что Путин оценил вклад Гейдара Алиева в строительство БАМа.

Фото: пресс-служба Музея железных дорог России