Петербургский Союз художников откроет выставку на тему детства

Экспозиция "Истоки будущего" будет посвящена Году семьи в России.

В Большом зале исторического здания Императорского общества поощрения художеств 29 ноября откроется выставка "Истоки будущего", посвященная теме детства. Информацией об этом поделились в пресс-службе Санкт-Петербургского Союза художников.

На экспозиции представят произведения живописи, графики и скульптуры от авторов разных поколений, которые стремились донести любовь к молодым людям как к будущему общества и государства. Среди "гостей" выставки предстанут сами юные художники, ранее победившие в городском конкурсе в честь 150-летия Николая Рериха.

Среди участников выставки: Анна Баженова, Владимир Баженов, Павел Еськов, Фрол Иванов, Татьяна Лушникова, Татьяна Машкарова, Виктор Ляпкало, Елена Прудникова, Мария Родинская, Нина Рыжикова – всего более 30 живописцев; а также скульпторы: Алексей Архипов, Михаил Едомский, Виталий Зеленко, Анна Иващенко, Анна Кочегина, Алексей Коларьков, Анна Филиппова и другие. Санкт-Петербгский Союз художников

Ранее мы рассказывали, что в Инженерном доме Петропавловской крепости 29 ноября откроется выставка "Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка".

Фото: Википедия