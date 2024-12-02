В Петербурге световые проекции картин Эрмитажа украсили дома

Проекции художественных произведений появились на брандмауэрах пяти зданий.

Световые проекции картин Государственного Эрмитажа украсили петербургские дома. Об этом рассказали в комитете по энергетике города.

Проекции художественных произведений появились на брандмауэрах пяти зданий.

По петербургским улицам ходишь, как по шпалерной развеске картин. Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа

Проект создали комитеты по энергетике, по градостроительству и архитектуре Северной столицы и музей к Году семьи. Картины позволяют проследить, как темы семьи, материнства и детства проявлялись в творчестве художников разных периодов.

На улицах города можно увидеть изображения дворянской семьи XIX века, царских и княжеских детей, автопортрет художника с супругой, прогулку императрицы с детьми и внуками и другие семейные сцены.

Работы из коллекции Эрмитажа разместились по следующим адресам: Шпалерная улица, 44, Большой проспект В. О., 70, набережная Обводного канала, 89, Каменноостровский проспект, 26-28, и Кондратьевский проспект, 14.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга