В преддверии Дня энергетика на фасадах домов Петербурга появились проекции

На них изображены профессионалы отрасли с их семьями.

На 9 объектах Северной столицы появились световые проекции с фотографиями 18 семей энергетиков. В преддверии профессионального праздника акция призвана рассказать жителям и гостям Петербурга о профессионалах энергетической отрасли и их ценностях, – следует из сообщения пресс-службы Смольного.

Петербург достойно провел Год Семьи, объявленный Президентом России. За этот год реализовано много интересных проектов, направленных на поддержку семей с детьми и рабочих династий, укрепление нравственных ценностей и традиций, которые всегда были сильны в нашем городе. Ярким завершением года и добрым пожеланием счастья в году будущем станут фотографии петербургских семей на зданиях в центре города. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Как сообщают в Администрации, проекции буду работать до 23 декабря на следующих адресах: Московский пр., 91; Большой пр. ВО, 70; 8-я линия В.О., 85; Каменноостровский пр., 26-28; Шпалерная ул., 44; Кондратьевский пр., 14; наб. Обводного канала, 89; ул. Федюнинского, 16 в Ломоносове и на Новгородском пр., 10 в Шушарах. Ближе к Новому году проекции сменят тематические праздничные инсталляции.

Ранее мы рассказывали, что петербургские дома украсили световые проекции картин Государственного Эрмитажа.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга