Отметивших "жемчужную свадьбу" чествовали в Мариинском дворце

Прием супружеских пар прошел в рамках празднования 30-летия Законодательного Собрания Петербурга.

Сегодня в Мариинском дворце в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, прошел прием супружеских пар "с тридцатилетним стажем". С приветственной речью для супругов выступил спикер парламента Александр Бельский, – сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Северной столицы.

Семья – одна из главных составляющих жизни каждого человека, это наша опора, источник радости и силы. А ещё – самое надёжное место, где можно отдохнуть от внешнего мира среди самых близких людей. Именно любовь – та основа, на которой держится любая семья. Ради неё учишься прощать, слушать, принимать, проявлять участие, получая взамен несоизмеримо больше. Именно семья помогает вместе преодолеть все трудности. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Бельский также отметил, что собравшиеся в Мариинском дворце являются живым примером многолетней верности, а также подчеркнул, что крепкая семья является основой российского государства. После официальной части мероприятия для супругов была проведена концертная программа.

Недавно в Мариинском дворце петербургские депутаты встретились с участниками программы "Лидеры Петербурга".

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.