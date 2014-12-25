В преддверии Дня воинской славы на Пражской заработает выставка "Дневники Победы"

В основе проекта – свыше 20 материалов "Петербургского дневника".

У здания администрации Фрунзенского района Петербурга на Пражской улице, 46, 8 августа в 12:00 откроется передвижная выставка "Дневники Победы". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Экспозицию подготовило издание при участии районных газет, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ и регионального отделения "Бессмертного полка России". Открытие приурочено ко Дню воинской славы: 9 августа 1944 года завершилась битва за Ленинград.

В основе проекта – свыше 20 материалов "Петербургского дневника" о стойкости и мужестве защитников города, подвигах советских воинов. Основаны публикации на редких архивных документах, фотографиях, воспоминаниях фронтовиков и очевидцев.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Сермяжко)