В преддверии Дня воинской славы на Пражской заработает выставка "Дневники Победы"
Сегодня, 8:59
В основе проекта – свыше 20 материалов "Петербургского дневника".

У здания администрации Фрунзенского района Петербурга на Пражской улице, 46, 8 августа в 12:00 откроется передвижная выставка "Дневники Победы". Об этом пишет "Петербургский дневник"

Экспозицию подготовило издание при участии районных газет, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ и регионального отделения "Бессмертного полка России". Открытие приурочено ко Дню воинской славы: 9 августа 1944 года завершилась битва за Ленинград. 

В основе проекта – свыше 20 материалов "Петербургского дневника" о стойкости и мужестве защитников города, подвигах советских воинов. Основаны публикации на редких архивных документах, фотографиях, воспоминаниях фронтовиков и очевидцев. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылась выставка, посвященная ордену Александра Невского. 

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Сермяжко) 

Теги: выставка, день воинской славы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

