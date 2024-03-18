В Петербурге открылась выставка, посвященная ордену Александра Невского

Экспозиция включает портреты знаменитых кавалеров награды и юбилейные ленты Суздальского полка.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки, посвященной истории ордена Александра Невского. Основу экспозиции составляют портреты кавалеров этой почетной награды из коллекции Государственного мемориального музея Суворова. Среди известных обладателей ордена - фаворит Петра Первого Александр Меншиков, полководцы Александр Суворов, Федор Ушаков, Петр Багратион и даже французский император Наполеон Бонапарт. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Сам орден Александра Невского, принадлежавший Александру Васильевичу Суворову, у нас находится в основной экспозиции. Мы его перемещать ради выставки не стали. Мы дополнили нашу экспозицию юбилейными лентами Суздальского полка, командиром которого был Суворов. Александр Лукирски, замдиректора Государственного мемориального Музея Суворова

Особый раздел выставки посвящен советскому периоду существования ордена, который был восстановлен в 1942 году. В отличие от императорского варианта, советская награда вручалась не только высшему командному составу, но и младшим офицерам за боевые заслуги. Экспозиция включает фотографии и личные вещи кавалеров обновленного ордена, демонстрируя его трансформацию на протяжении двух столетий.

Ранее сообщалось, что петербургский музей представил экспозицию о Сергее Дягилеве.

Фото: Государственный мемориальный музей А.В.Суворова