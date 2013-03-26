В "Невской ратуше" выставили работы молодых художников

Основная цель выставки – художественными средствами выразить значимость и трагичность русской культуры и русского архетипа.

Выставка "Русский Архетип", посвященная году 800-летия Александра Невского, открылась 12 августа в атриуме административного комплекса "Невская ратуша". На выставке представлены 30 работ 30 художников – студентов, выпускников художественных заведений и членов творческих союзов.

Бескрайние просторы России, всепоглощающее одиночество, красота лица и единение душ, страдание и сострадание, религиозные мотивы – именно через такие ассоциации современные художники видят отечественную культуру.

Отдельного упоминания заслуживает и жанровое разнообразие: древнерусская иконопись, реализм, пейзаж, модерн. Причем такая палитра стилей понятна и приятна не только ценителям живописи, но и человеку малознакомому с жанрами изобразительного искусства.

На написание одной картины, по словам участников выставки, уходит от трех до шести месяцев. Художник не тратит все свое свободное время только на одну картину, но вкладывает часть себя или своего близкого человека. Например, Ольга Ярославцева, представившая картину "Дежурный ангел", вложила в своего ангела не только автопортрет себя, но и автопортрет брата. Ангел вообще не случайный образ, ведь у каждого художника должен быть свой ангел-хранитель.

Я попыталась передать в своей работе образ ангела-хранителя, как существо бесполое, бестелесное. Оно в такой непонятной рубашке, как будто смирительная. Здесь немножко черты врубельского "Демона". То есть это просто образ бесполого и бестелесного англеа-хранителя. Ольга Ярославцева, участница выставки.

Выставка на Дегтярном переулке, 11 продлится до 31 августа, вход свободный.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv