В Ботаническом саду откроется выставка "Мир флоксов"

Выставка будет идти с 28 по 31 июля.

С 28 по 31 июля в павильоне "Зелёный домик" Ботанического сада пройдёт традиционная выставка "Мир флоксов". Как и всегда, цветы будут представлены в срезке. На экспозиции будут новинки и редкости, также можно будет купить посадочный материал. Об этом сообщила пресс-служба Ботсада.

Параллельно в выходные, 30 и 31 июля, пройдёт фестиваль "Иммигранты Нового Света". Там можно познакомиться с растениями Америки, которые есть в оранжереях и парке-дендрарии. Также в фестивальные дни можно пройти квест по парку и прогуляться по Водному маршруту.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН