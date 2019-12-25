В Петербурге на фотовыставке "Лица надежды" расскажут о детях из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

Каждая фотография символизирует не только трагизм жизненных ситуаций, но и стремление к лучшему завтра, веру в мечту и проявление уникальных способностей.

С 22 по 29 октября 2025 года в Петербурге по адресу: Казанская улица, 7, состоится фотовыставка "Лица надежды". Данный проект ставит своей задачей привлечь внимание к судьбам детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, раскрывая их уникальные истории, эмоции и устремления.

Экспозиция включает в себя трогательные фотографии, созданные фотографом Оксаной Смородиной, которая работала над проектом 20 лет. Каждая фотография символизирует не только трагизм жизненных ситуаций, но и стремление к лучшему завтра, веру в мечту и проявление уникальных способностей.

Особый акцент экспозиции делается на судьбу семьи Глыцко, проживающей в Невском районе Петербурга. Старший сын семьи, Владислав, обладает невероятным музыкальным даром: он окончил музыкальную школу по классу скрипки, участвовал в выступлениях в Мариинском театре и Музее театрального и музыкального искусства, а также активно участвует в хоровой деятельности и стремится реализовать себя в актёрской профессии. Однако судьба мальчика омрачена обстоятельствами: младший брат Владислава имеет инвалидность, и семья вынуждена тратить значительную часть своих сил и средств на его восстановление и обучение.

Мы всегда старались поддерживать старшего сына, но сейчас почти всё внимание и средства семьи уходят на младшего. Влад очень талантливый, он горит музыкой и театром, но мы понимаем, что сами не сможем дать ему всех возможностей, которых он заслуживает. Для нас участие в этом проекте — это надежда, что его увидят и помогут раскрыться. Оксана Иванова, мать Владислава

Цель выставки — разрушить стереотипы и убедить общество и бизнес в том, что за фасадом сложных семейных обстоятельств скрыты талантливые дети, нуждающиеся в заботе, поддержке и наставничестве. Фотографии сопровождаются QR-кодами, позволяющими ознакомиться с детальными рассказами каждой семьи и оказать точечную помощь.

Всего выставка покажет 30 историй детей, стремящихся реализоваться в спорте, искусстве и образовании, но сталкивающихся с препятствиями из-за жизненных трудностей. Вход свободный. Возрастная категория – 0+.

Фото: предоставлено организаторами выставки