Выставку "Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар нуво" представят в Эрмитаже

В выставочных залах представлено 111 экспонатов, сочетающих в себе мастерство техники многослойного стекла и элегантность форм и декора.

С 1 ноября в залах Главного штаба откроется выставка "Источник красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи ар-нуво из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Юрия Борисова".

Экспозиция освещает расцвет художественного стеклоделия Лотарингии в конце XIX – начале XX веков и демонстрирует зрителям уникальные произведения искусства из многослойного стекла, созданные местными мастерами.

В выставочных залах представлено 111 экспонатов, сочетающих в себе мастерство техники многослойного стекла и элегантность форм и декора. Среди представленных изделий – вазы, лампы, флаконы, монетницы и пресс-папье, изготовленные на двенадцати лотарингских предприятиях, специализирующихся на производстве художественного стекла.