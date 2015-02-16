В Петербурге открывается международная мотовыставка IMIS-2025

Выставка носит открытый, фестивальный характер, привлекая не только профессионалов, но и семьи с детьми.

Сегодня в Петербурге стартует международное мотомероприятие IMIS-2025 (0+), являющееся одним из главных событий года в мотосообществе, пишет "Петербургский дневник".

Основоположником и членом организационного комитета мотовыставки является Михаил Некрасов, который запустил проект 15 лет назад. Тогда основной задачей была демонстрация уникальности и философской составляющей мира мотоциклистов. Сам формат выставки на тот момент считался абсолютно новым и уникальным для нашей страны. Ежегодно мероприятие посещают около 25-30 тысяч гостей.

В программе нынешнего форума особое внимание уделяется представлению необычной техники и транспортных средств повышенной проходимости, таких как багги, гусеничные вездеходы, мобильные эвакуаторы для пострадавших и грузовые платформы, применяемые в труднодоступных районах Арктики и спецоперациях. Здесь представлены поистине революционные технические новинки.

Выставка носит открытый, фестивальный характер, привлекая не только профессионалов, но и семьи с детьми. Программа включает зрелищные мотошоу, экспозицию эксклюзивных машин, концерты живой музыки, конкурсы и развлечения, в том числе детский автомотогородок. Многие посетители прошлых лет впоследствии выбрали карьеру в индустрии спорта, инженерии и механике.

В рамках выставки состоится международный съезд представителей мотодвижения "Мотосаммит-2025", где обсудят развитие туристической привлекательности региона, привлечение туристов и инвесторов, организацию поездок российских мотопутешественников за границу, в частности в Китай, где существуют трудности с оформлением документов и регистрацией транспорта. Также пройдут переговоры о будущих мотопробегах, приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, учреждении первого евразийского фестиваля мотокультуры на Байкале и инициативах по проведению благотворительных акций.

Международная мотовыставка пройдёт в Центре дизайна DAA EXPO на Красногвардейской площади и продлится до 20 апреля включительно. Вход свободный.

Фото: ВКонтакте / IMIS 2025 (Андрей Юркин)