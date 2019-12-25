В Музее истории Кронштадта открывается выставка "Артефакты пандемии"

Условно выставку поделили на две части: мир пациента и мир врача.

С четверга, 16 сентября, в музее истории Кронштадта откроется выставка "Артефакты пандемии", которую подготовили сотрудники ФГБУКиИ МО РФ "Военно-медицинский музей".

До этого экспонаты показывали в самом Военно-медицинском музее в феврале – августе 2021 года. Музей хранит коллекцию, отражающую историю борьбы с эпидемиями, в июле 2020 года начался сбор материалов о работе научных и медицинских учреждений, о самоотверженном труде врачей, о всех сторонах жизни человечества XXI века в условиях пандемии. В рамках проекта в фонды музея поступали документы, фотографии, видеоролики, медицинские принадлежности, произведения искусства, которые позволили создать выставку.

Проект поделен на две части: мир пациента и мир врача. Посетители увидят календарь самоизоляции, изобретения, созданные на карантине, результаты общественных инициатив в благодарность медикам в первой части, а во второй части раскроется вклад гражданских и военных медиков в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

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Фото: пресс-служба Музея истории Кронштадта; Pexels