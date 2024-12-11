В Петербурге в ближайшие дни сохранится высокое атмосферное давление

Кроме того, ожидается небольшой снег.

В первой половине текущей недели в Петербурге сохранится высокое атмосферное давление, рассказал синоптик Александр Колесов.

В настоящее время столбики термометров показывают -5 градусов, и такие значения будут в течение нескольких дней. За счет западного ветра и циклонов, к 12 февраля температура воздуха приблизится к 0 градусам. А с 14 февраля начнется понижение температуры до -5…-10 градусов.

В первой половине недели атмосферное давление еще очень высокое – 1042-1030 гПа (782-770 мм рт. ст.), но к середине недели под влиянием циклона, смещающегося с Баренцева моря, давление начнет понижаться и немного приблизится к норме. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Кроме того, ожидается небольшой снег не только в Ленобласти, но и в Петербурге.

Фото: Piter.TV