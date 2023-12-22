Весенняя высадка деревьев и кустарников в Петербурге начнётся 11 апреля

Всего подготовлено 30 мест – в парках, скверах, на бульварах и т.д.

С 11 апреля в Северной столице начнутся традиционные высадки деревьев и кустарников с участием горожан. В каждом районе выбраны площадки для участия в озеленении, сообщила пресс-служба Смольного.

Всего подготовлено 30 мест – в парках, скверах, на бульварах и т.д. Среди них – Александровский сад, Парк декабристов, Колпинский парк на острове Чухонка и другие.



Планируется высадить более 500 деревьев и 1000 кустарников. Это в основном дубы, ели, березы, липы, сирень.

Ранее мы сообщили о том, что заказник "Сестрорецкое болото" ищет волонтёров, чтобы перенести 15 тыс. жаб через дорогу.

Фото: Piter.TV ( (носит иллюстративный характер)