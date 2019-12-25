Этой весной в Петербурге высадят 600 тыс. виол

В настоящее время специалисты приступили к "закаливанию" цветков.

В Петербурге весной 2026 года высадят 600 тыс. виол, передает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по благоустройству.

В оранжерее садово-паркового хозяйства в Калининском районе уже распустились первые цветочки. В настоящее время специалисты приступили к "закаливанию", чтобы виолы смогли пережить возможные майские заморозки.

Температура в оранжерее постепенно понижается: начинается с 18 градусов, потом через какой-то период начинают понижение до 16-15 градусов. А уже когда переносим в парники, температура там гораздо ниже. Наталья Цветкова, главный инженер "Калининского садово-паркового хозяйства"

После виол наступит очередь тагетеса, цинерарии и колеуса.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"