Этой весной в Петербурге высадят 600 тыс. виол

В Петербурге весной 2026 года высадят 600 тыс. виол, передает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по благоустройству.
В оранжерее садово-паркового хозяйства в Калининском районе уже распустились первые цветочки. В настоящее время специалисты приступили к "закаливанию", чтобы виолы смогли пережить возможные майские заморозки.
Температура в оранжерее постепенно понижается: начинается с 18 градусов, потом через какой-то период начинают понижение до 16-15 градусов. А уже когда переносим в парники, температура там гораздо ниже.
Наталья Цветкова, главный инженер "Калининского садово-паркового хозяйства"
После виол наступит очередь тагетеса, цинерарии и колеуса.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
