Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка выросла в 3 раза

Виртуальным ассистентом Салют пользуются 6 млн человек.

Выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка за первое полугодие 2021-го года, включая технологический бизнес, составила 74,7 миллиардов рублей. Таким образом, показатель вырос в 3 раза.

Наибольший рост прибыли продемонстрировала облачная платформа Сбера – SberCloud. Доходы от нее увеличились в 5 раз до 3,7 млрд. рублей.

Количество внешних разработчиков на своих решениях выросло в 9 раз и составило 25 тыс. человек. Речь идет в том числе о технологической платформе Platfom V, маркетплейсе смартапов SmartMarket, SberCloud.

Кроме того, банк запустил новые продукты: платформу видеоконференций Jazz by Sber, платформу Visper. Последняя генерирует контент с помощью цифровых персонажей. Виртуальный ассистент Салют работает на самых разных умных устройствах – SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ. Им пользуются 6 млн человек.

Заместитель Председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Алексей Басов отметил, что Сберу удалось вывести на рынок множество самых передовых технологических решений. Прежде всего они удовлетворяют потребности клиентов всей экосистемы банка.

Фото: Piter.TV