Бастрыкин заинтересован возможной вырубкой леса во Всеволожске

На территории участка планируются строительные работы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении природоохранного законодательства во Всеволожске. Через приемную во "ВКонтакте" к нему обратились горожане, заявившие, что в декабре вдоль земельного участка, который находится в рекреационной и водоохранной зоне, установили ограждение. В результате перекрыт доступ к нескольким водоемам.

По словам новых владельцев земли, на территории планируются строительные работы, для чего вырубят значительную часть деревьев. Обращения в уполномоченные органы с просьбой проверить законность передачи участка результатов не принесли. Следователи Ленобласти начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Тихоновичу Сазину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что глав лесничества в Ленобласти арестовали по делу о хищении 40 млн рублей.

Фото: пресс-служба СК РФ