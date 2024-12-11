Свыше 307 тыс. поездок совершено в Петербурге с использованием виртуальной карты "Подорожник"

Главным преимуществом виртуального проездного является отсутствие необходимости посещать кассы или активировать билеты после их покупки в интернете.

На данный момент в Петербурге зафиксировано более 307 тысяч поездок с использованием виртуальной транспортной карты "Подорожник". Тестирование системы началось в прошлом году с участием 25 тысяч человек. Первыми пользователями было пополнено около 60 тысяч виртуальных проездных, а общая сумма пополнения составила более 15,5 миллиона рублей.

После успешного тестирования мобильное приложение "Подорожник" станет доступно на всех устройствах. Пользователи смогут оплачивать различные виды билетов онлайн, пополнять свои виртуальные проездные, отслеживать историю своих транзакций и поездок. Все функции городского портала общественного транспорта также будут интегрированы в приложение.

Главным преимуществом виртуального проездного является отсутствие необходимости посещать кассы или активировать билеты после их покупки в интернете. В дальнейшем разработчики планируют расширить функционал приложения для приобретения льготных проездных.

Запуск мобильного приложения "Подорожник" входит в процесс цифровой трансформации городского общественного транспорта в Петербурге. В "Горэлектротрансе" также проводится пилотное тестирование системы оплаты проезда по геолокации "Open Loop", которая позволяет пользователям оплачивать проезд непосредственно во время поездки, минуя взаимодействие с валидаторами.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут загружать льготные проездные в виртуальный "Подорожник".

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"