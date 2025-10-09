Во Всеволожском районе в дикую природу после реабилитации выпустили сов и лису

Совы пострадали от столкновений с машинами и стеклом, лиса сломала лапы в аварии.

Сотрудники Росприроднадзора по СЗФО и Центра реабилитации диких животных "Сирин" поучаствовали в возвращении в дикую природу четырех длиннохвостых неясытей и лисы во Всеволожском районе Ленобласти. Малышей восстанавливали после травм.

Совы пострадали от столкновений с машинами и стеклом, лиса сломала лапы в аварии. У птиц в ходе реабилитации полностью выросло оперение, плутовка же сохранила настороженность к людям. Для выпуска выбрали тихий лес.

За этот сезон в "Сирин" поступили около 300 диких животных в месяц. Там им оказывают ветеринарную помощь, также идет обучение навыкам выживания.

Видео: Telegram / Экология – дело каждого!