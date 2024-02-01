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Предпоследний выпускной: трех нерп выпустили в Ладожское озеро

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Средний вес выпускников – 15 килограммов.

В Ладожское озеро 1 августа выпустили трех выпускников Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом сообщили в петербургском "Водоканале". 

Все пятнистые путешественники скрылись в воде за минуту, и это хорошо: они были полностью готовы к возвращению в дикую природу. 

Это значит, что нерпы чувствуют себя уверенно, здоровы и полностью готовы к самостоятельной жизни. 

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Двоих малышей обнаружили в городе. Одну нерпу спасли возле "Лахта Центра", вторую нашли на Васильевском острове. Последний подопечный поступил из Шлиссельбурга. 

Животные провели в фонде около трех месяцев, с мая по июль. Средний вес выпускников – 15 килограммов. 

Ранее мы рассказывали о том, что первый в 2025 году выпуск кольчатых нерп состоялся на Ладожском озере. 

Видео: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: ладожское озеро, нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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