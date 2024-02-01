Предпоследний выпускной: трех нерп выпустили в Ладожское озеро

Средний вес выпускников – 15 килограммов.

В Ладожское озеро 1 августа выпустили трех выпускников Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом сообщили в петербургском "Водоканале".

Все пятнистые путешественники скрылись в воде за минуту, и это хорошо: они были полностью готовы к возвращению в дикую природу.

Это значит, что нерпы чувствуют себя уверенно, здоровы и полностью готовы к самостоятельной жизни. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Двоих малышей обнаружили в городе. Одну нерпу спасли возле "Лахта Центра", вторую нашли на Васильевском острове. Последний подопечный поступил из Шлиссельбурга.

Животные провели в фонде около трех месяцев, с мая по июль. Средний вес выпускников – 15 килограммов.

Ранее мы рассказывали о том, что первый в 2025 году выпуск кольчатых нерп состоялся на Ладожском озере.

Видео: пресс-служба "Водоканала"