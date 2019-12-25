Власти Петербурга утвердили выплаты бойцам ЧВК за боевые ранения на СВО

Постановление дополняет положение от 15 февраля 2022 года, устанавливающее размеры компенсаций за ранения солдатам Вооруженных Сил России.

Бойцы частных военных компаний (ЧВК) в Петербурге, смогут претендовать на денежные компенсации за полученные боевые ранения в ходе СВО. Такое право закрепляется постановлением, опубликованным на официальном сайте Смольного.

Решение инициировано ассоциацией ветеранов "Защитники Родины", которая настаивала на распространении мер поддержки на бойцов частных военных организаций, участвующих в выполнении задач, аналогичных армейским подразделениям.

Постановление дополняет положение от 15 февраля 2022 года, устанавливающее размеры компенсаций за ранения солдатам Вооруженных Сил России. Отныне аналогичные выплаты полагаются сотрудникам ЧВК: 1 миллион рублей за инвалидность первой группы, 750 тысяч рублей — второй и третьей группы, и 500 тысяч рублей за ранения, не приведшие к установлению инвалидности.

Контроль за исполнением документа поручен вице-губернатору Наталье Чечиной, а механизм предоставления выплат должен быть утвержден Комитетом по социальной политике в течение ближайших трех дней. Нововведение касается всех контрактов, заключенных после 24 февраля 2022 года.

Фото: Piter.TV