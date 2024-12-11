В Петербурге могут поднять уровень выплаты для студенческих семей до 18 тысяч рублей в месяц

В Петербурге планируют повысить размер ежемесячных выплат для студенческих семей. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала председатель комитета по социальной политике города Елена Фидрикова.
На данный момент размер выплат составляет чуть более 5 тысяч рублей. По словам Елены Фидриковой, сейчас принимается решение "о значительном увеличении этой суммы" до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка.
Это более 18 тысяч рублей, то есть в три с половиной раза мы поднимаем уровень финансовой поддержки.
Елена Фидрикова, председатель комитета по социальной политике Петербурга
Ранее Госдума сообщала, о том, что на законодательном уровне будет закреплено понятие "студенческая семья". По законопроекту – студенческая семья – это брачный союз двух человек, в возрасте до 35 лет включительно, которые обучаются по очной или очно-заочной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях, в том числе воспитывающие детей. Такой статус также могут получить родители-студенты в возрасте до 35 лет, воспитывающие детей в одиночку.
Фото: unsplash (Jessica Rockowitz)
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