В Петербурге могут поднять уровень выплаты для студенческих семей до 18 тысяч рублей в месяц

На данный момент размер выплат составляет чуть более 5 тысяч рублей.

В Петербурге планируют повысить размер ежемесячных выплат для студенческих семей. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала председатель комитета по социальной политике города Елена Фидрикова.

На данный момент размер выплат составляет чуть более 5 тысяч рублей. По словам Елены Фидриковой, сейчас принимается решение "о значительном увеличении этой суммы" до уровня регионального прожиточного минимума на ребенка.

Это более 18 тысяч рублей, то есть в три с половиной раза мы поднимаем уровень финансовой поддержки. Елена Фидрикова, председатель комитета по социальной политике Петербурга

Ранее Госдума сообщала, о том, что на законодательном уровне будет закреплено понятие "студенческая семья". По законопроекту – студенческая семья – это брачный союз двух человек, в возрасте до 35 лет включительно, которые обучаются по очной или очно-заочной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях, в том числе воспитывающие детей. Такой статус также могут получить родители-студенты в возрасте до 35 лет, воспитывающие детей в одиночку.

Фото: unsplash (Jessica Rockowitz)