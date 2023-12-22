Ленобласть будет выплачивать 50 тысяч рублей раненым детям из ДНР и ЛНР

Ленинградская область выплатит 50 тысяч рублей детям, получившим до 18 лет увечье, ранение, травму или контузию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей либо на территории региона, прилегающей к районам проведения СВО. Постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
С 1 января дети уже начали получать выплату в 100 тысяч рублей по указу президента Владимира Путина. Ленинградские выплаты станут дополнительной мерой поддержки.
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