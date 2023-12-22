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Ленобласть будет выплачивать 50 тысяч рублей раненым детям из ДНР и ЛНР
Сегодня, 11:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть будет выплачивать 50 тысяч рублей раненым детям из ДНР и ЛНР

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Также из Херсонской или Запорожской областей.

Ленинградская область выплатит 50 тысяч рублей детям, получившим до 18 лет увечье, ранение, травму или контузию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей либо на территории региона, прилегающей к районам проведения СВО. Постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

С 1 января дети уже начали получать выплату в 100 тысяч рублей по указу президента Владимира Путина. Ленинградские выплаты станут дополнительной мерой поддержки.

Фото: pxhere

Теги: выплаты, ранение
Категории: Лента новостей,

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