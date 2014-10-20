НКО, выпускающие общественно-политические газеты, получат 45 млн рублей субсидий в Петербурге

В Петербурге некоммерческие организации, которые выпускают общественно-политические газеты, получат финансовую поддержку от города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном 11 апреля.
Субсидии предоставят на конкурсной основе в целях возмещения затрат на производство, распространение и тиражирование газет, в пределах бюджетных ассигнований в размере 45 млн рублей.
Это будет способствовать доведению важной городской информации до максимально широкого круга петербуржцев, в том числе тех, кто в силу различных обстоятельств не имеет возможности самостоятельно подписаться на городские издания. Такая работа имеет высокую социальную значимость.
Пресс-служба Смольного
Ранее мы рассказывали о том, что на предоставление банных услуг петербуржцам выделят более 330 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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