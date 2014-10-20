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НКО, выпускающие общественно-политические газеты, получат 45 млн рублей субсидий в Петербурге
Сегодня, 16:49
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НКО, выпускающие общественно-политические газеты, получат 45 млн рублей субсидий в Петербурге

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Субсидии предоставят в целях возмещения затрат на производство, распространение и тиражирование газет.

В Петербурге некоммерческие организации, которые выпускают общественно-политические газеты, получат финансовую поддержку от города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном 11 апреля. 

Субсидии предоставят на конкурсной основе в целях возмещения затрат на производство, распространение и тиражирование газет, в пределах бюджетных ассигнований в размере 45 млн рублей. 

Это будет способствовать доведению важной городской информации до максимально широкого круга петербуржцев, в том числе тех, кто в силу различных обстоятельств не имеет возможности самостоятельно подписаться на городские издания. Такая работа имеет высокую социальную значимость.

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что на предоставление банных услуг петербуржцам выделят более 330 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нко, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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