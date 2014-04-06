На предоставление банных услуг петербуржцам выделят более 330 млн рублей

Выплаты предоставят организациям банного хозяйства, которые оказывают банные услуги по предельной стоимости.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "Об утверждении Порядка предоставления в 2025 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства". Об этом рассказали в Смольном 11 апреля.

Выплаты предоставят организациям банного хозяйства, которые оказывают банные услуги по предельной стоимости. Это позволит обеспечить такими услугами местных жителей из числа малоимущих, членов многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и людей, проживающих в неблагоустроенном жилищном фонде. Также бесплатно смогут посещать бани участники СВО.

Воспользоваться банными услугами на указанных условиях смогут петербуржцы в возрасте от 14 лет с использованием "Единой карты петербуржца", дети от 7 до 14 лет на основании документов, удостоверяющих личность, участники СВО на основании документов, удостоверяющих их личность и факт участия в СВО. Пресс-служба Смольного

Предельная стоимость банных услуг сохранится на уровне прошлых лет – 100 рублей за полтора часа помывки в отделении первого разряда и 85 рублей – в отделении второго разряда. Общий размер субсидий в этом году – 330,3 млн рублей.

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