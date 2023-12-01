Петербургские экспортеры могут получить дополнительные субсидии на логистику

Компании могут получить компенсацию расходов до 10 миллионов рублей за предыдущий год, причем компенсируется весь путь транспортировки товара.

В Северной столице состоялось первое в 2025 году заседание Экспортного совета при губернаторе Петербурга. Участники обсудили организацию поставок из города и продвижение продукции под маркой "Сделано в России". В совещании принимали участие представители Министерства промышленности и торговли, Союза промышленников и предпринимателей Петербурга, Российского экспортного центра, транспортных компаний и прочих экспортеров.

Председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов проинформировал, что петербургским предприятиям теперь доступна субсидия, покрывающая расходы на международную транспортировку продукции. Объем финансирования этой субсидии увеличен втрое — до 100 миллионов рублей. Компании могут получить компенсацию расходов до 10 миллионов рублей за предыдущий год, причем компенсируется весь путь транспортировки товара.

Совет принял решение о создании системы обратной связи. Теперь экспортеры смогут отправлять свои запросы, предлагать темы для обсуждения на последующих заседаниях и вносить рекомендации по улучшению бизнес-поддержки через специальный онлайн-формуляр.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты одобрили инициативу о награждении студентов колледжей.

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