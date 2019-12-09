Петербургские депутаты одобрили инициативу о награждении студентов колледжей

Эта инициатива направлена на обеспечение равенства возможностей.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 2 апреля одобрили инициативу, позволяющую вручать медали выпускникам профессиональных образовательных учреждений, пишет "Петербургский дневник".

Как пояснил один из авторов проекта, депутат Всеволод Беликов, медали будут иметь две категории: "За особые успехи в учебе" I или II степени. Предполагается, что медали станут почетными знаками отличия для выпускников колледжей, и университеты смогут предлагать их владельцам льготы при поступлении.

Эта инициатива направлена на обеспечение равенства возможностей. Если школьнику выдается медаль, то и выпускнику профессионального училища она также должна быть доступна, заключил Беликов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют создать 145 новых зеленых зон.

Фото: Piter.TV