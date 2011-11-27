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В Петербурге планируют создать 145 новых зеленых зон
Сегодня, 10:33
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В Петербурге планируют создать 145 новых зеленых зон

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Город был признан лидером по выполнению программы "Формирование комфортной городской среды" в прошлом году.

Петербург ожидает появление 145 новых зеленых зон.  Город был признан лидером по выполнению программы "Формирование комфортной городской среды" в прошлом году, информирует пресс-служба Смольного.

Губернатор поставил цель увеличить площадь зелёных насаждений до 30% от общей площади города. В нынешнем году планируется создание 285 гектаров новых зелёных пространств для прогулок и отдыха. 

Петербуржцы активно участвуют в озеленении своего города: благодаря их инициативам, среди прочих, в программу включен проект Линейного парка.

 Ранее мы сообщили о том, что первый весенний субботник состоялся в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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