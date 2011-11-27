В Петербурге планируют создать 145 новых зеленых зон

Город был признан лидером по выполнению программы "Формирование комфортной городской среды" в прошлом году.

Петербург ожидает появление 145 новых зеленых зон. Город был признан лидером по выполнению программы "Формирование комфортной городской среды" в прошлом году, информирует пресс-служба Смольного.

Губернатор поставил цель увеличить площадь зелёных насаждений до 30% от общей площади города. В нынешнем году планируется создание 285 гектаров новых зелёных пространств для прогулок и отдыха.

Петербуржцы активно участвуют в озеленении своего города: благодаря их инициативам, среди прочих, в программу включен проект Линейного парка.

Ранее мы сообщили о том, что первый весенний субботник состоялся в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга