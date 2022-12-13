В Петербурге выплатят до 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Проект закона опубликован на сайте Смольного 28 февраля.

Правительство Петербурга определилось с размером единовременной денежной выплаты к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект закона опубликован на сайте Смольного 28 февраля.

Выплата в 10 тысяч рублей положена инвалидам ВОВ, участникам и ветеранам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Такую же сумму выплатят жившим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

По 5 тысяч получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией; вдовы умерших инвалидов и участников войны; люди, родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Фото: Piter.tv